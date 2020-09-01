Başkan Örki, Muhtarların 2021 Yılı Taleplerini Dinledi - Son Dakika

Başkan Örki, Muhtarların 2021 Yılı Taleplerini Dinledi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeye bağlı 61 mahallenin muhtarlarını konuk etti.

Başkan Örki, Muhtarların 2021 Yılı Taleplerini Dinledi, System.String[]

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeye bağlı 61 mahallenin muhtarlarını konuk etti. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Örki, onların 2021 yılı için taleplerini dinledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği günden bu yana şeffaf, katılımcı ve demokratik bir belediye başkanı olduğunu ispatlamaya devam ediyor. İlk günden bu yana her zaman halkın sesini duyarak, vatandaşı dinleyen ve halkla belediye arasında köprü görevi gören muhtarlarla istişare halinde kalan Başkan Örki, muhtarları bu kez belediyede ağırladı. 61 mahalle muhtarı ile gruplar halinde toplantılar düzenleyen Örki, mahalle muhtarlarının tek tek taleplerini dinledi.

"Hizmet destanlarını 2021 yılı içinde de sürdürmek istiyoruz"

Pamukkale Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen ve mahalle muhtarlarının gruplar halinde katıldığı toplantılarda Başkan Örki ile birlikte başkan yardımcıları da yer aldı. 61 mahalle muhtarı ile görüşen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediyenin 2021 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde muhtarların taleplerini dinledi.

"Pamukkale ilçemizde yer alan 61 mahallenin değerli muhtarlarıyla gruplar halinde toplantılar gerçekleştirdik" diyen Başkan Örki, "Mahallelerimizi gruplara ayırırken birbiriyle etkileşim halinde olanları bir araya getirmeye özen gösterdik. Yani, dertleri, sorunları, talepleri birbiriyle benzer olan, bir yere yapılacak olan hizmetin, diğer yerle de alakalı olan bölgeleri bir arada toplamaya çalıştık. Muhtarlarımızla biz her zaman bir aradayız. Sürekli istişare halindeyiz. Bundan 1 yıl öncesinde benzer şekilde toplantı yapmıştık. Muhtarlarımızla 2021 yılı içerisinde yapacak olduğumuz hizmetlerin, yatırımların toplantısını gerçekleştirdik. Zira önümüzdeki aylar içerisinde meclisimizde bütçe toplantısı gerçekleştireceğiz. Yapacak olduğumuz hizmetlerin bütçesel karşılığını belirleyeceğiz. Yerel yönetimlerde bütçe gerçekten önemli bir unsurdur. Bizlerde, bütçenin şeffaf, katılımcı, demokratik şekilde hazırlanmasını önemsiyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı bütçe görüşmemizden önce değerli muhtarlarımızla bu toplantıyı gerçekleştirelim istedik" diye konuştu.

"2021 yılını planlıyoruz"

Başkan Örki, bizzat kendisinin gerçekleştirdiği mahalle toplantıları ve halk günleri toplantıları ile vatandaşların istek ve taleplerini dinlediğini, not aldığını belirterek, "Bizler bizzat vatandaşlarımızın taleplerini değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızın da, mahalle sakinlerinden gelen taleplerini tekrardan dinleyerek, hepsini harmanlayıp, 2020 yılı içindeki muhteşem hizmet destanlarını 2021 yılında da sürdürmek istiyoruz. 2021 yılı içinde mahallelerine yapılmasını istedikleri en önemli talep ve istekleri muhtarlarımızdan tek tek öğrendik. Muhtarlarımızdan gelen talepleri, ilgili Başkan Yardımcılarımız, daire müdürlerimizle birlikte bütçesel şekilde hazırlayarak, mecliste görüşeceğimiz bütçe görüşmelerine hazırlayacaklar. Memleketimize hizmet etmek için, ilçemize, yaşadığımız mahallemize daha güzel hizmetler götürebilmek için gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızın ilçemizi hayırlar getirmesini temenni ediyor, toplantılarımıza iştirak eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Örki, Muhtarların 2021 Yılı Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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