Başkan Örki'nin 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk Milleti'nin şanlı tarihinin en önemli zaferlerinden olan Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, "Türk Milleti'nin her bir evladı geçmişindeki zaferlerle onur duymaktadır" dedi. Belediye Başkanı Avni Örki, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Şanlı tarihimizin en önemli mihenk taşlarından biri olan bu büyük zaferin 98'nci yıl dönümünün coşkusu ve heyecanını taşımaktayız. Bu Millet nice zaferlere imza atmış, tüm dünyaya Türk ulusunun büyüklüğünü göstermiştir. 30 Ağustos bu zaferlerin en önemlilerindendir. 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk Milleti'nin zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayan tüm milletlere örnek olmuştur. Aynı zamanda 30 Ağustos, tüm dünyaya bağımsızlığımızın sonsuza dek devam edeceğini ilan ettiğimiz, tarihe altın harflerle yazılmış bir zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 98'nci yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ