Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramın herkese güzellikler getirmesini dileyen Başkan Örki, "Bu bayram hem size hem de sevdiklerinize sağlık ve mutluluk getirsin" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Kurban Bayramı öncesi de belediye personellerini unutmadı. 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Pamukkale Belediyesi çalışanları ile bir araya gelen Başkan Örki, tüm çalışanlarla bayramlaştı. Pamukkale Belediyesinin YSE'deki ana hizmet binası ile birlikte Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek hizmet binalarındaki personelleri ziyaret eden Başkan Örki, ilçedeki temizlik hizmetlerini yürüten işçileri de unutmadı.

Tüm çalışanlarla tek tek bayramlaşan Başkan Örki, "Korona nedeniyle bayramlaşmalara ara vermek zorunda kalmıştık. 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme başladı. Çok şükür ki bugün yan yana gelip sizlere verdiğiniz emekler nedeniyle teşekkür edebiliyorum. Ben öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum, biz sizler sayesinde Pamukkale ilçesinde vatandaşımızın yüzünün gülmesine vesile oluyoruz. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bu zor dönemde her birinizin fedakarca çalışmaları ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Biz büyük Pamukkale Belediyesi ailesi olarak ilçemizde yaşayan herkesin mutluluğunu temin etmeye çalışıyoruz. Her biriniz çok değerlisiniz. Hepinizden Allah razı olsun, emeklerinizi ödeyemeyiz. Bu vesile ile siz ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı'nı kutlar, daha nice sağlık dolu bayramlara kavuşmayı diliyorum" dedi. - DENİZLİ