Başkan Örki sahaya indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Örki sahaya indi - Son Dakika

Başkan Örki sahaya indi

12 dakika önce

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle mahalle dolaşarak yapılacak çalışmaların planlamasını gerçekleştiriyor.

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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle mahalle dolaşarak yapılacak çalışmaların planlamasını gerçekleştiriyor.


Kışın soğuk yüzünü gösterdiği bugünlerde Başkan Örki, makamda oturmak yerine mahalle gezilerine çıkıyor. Teknik personellerden oluşan ekiple birlikte sahaya çıkan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, özellikle uzak mahalleleri ziyaret ederek öncelikli ihtiyaçları belirliyor. Kent merkezine uzak mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Örki, "Hep söylediğimiz gibi Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için kar kış dinlemeden çalışıyoruz. Amacımız en iyi hizmeti halkımıza ulaştırmak" dedi.


10 mahalleye dokundu


Gittiği her mahallede muhtarlar ile birlikte vatandaşların da taleplerini dinleyen Örki, kent merkezine uzak olan mahallelerden Belenardıç, Eymir, Haytabey, Karataş, Goncalı, Karakurt, Kocadere, Pınarkent ve Güzelköy ile ilçenin turizm merkezleri olan Pamukkale ve Karahayıt'ta incelemelerde bulundu. Başkan Örki, buralarda düşünülen çalışmaların planlamasını yerinde görerek yaptı. Sahada incelemeler yapıp pazar yeri, çocuk parkı ve benzeri hizmetlerin getirilmesi için düşünülen alanları tespit eden Örki ve beraberindeki ekip her detayı değerlendirdi.


Örki, hedeflerinin mutlu insanların yaşadığı ilçeyi oluşturmak olduğunu söyleyerek, "Bunu sağlamak için çok çalışmamız gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. İlçemizde bulunan 61 mahallenin durumunu görmek ve bu mahallelerde en acil hangi hizmet gerekli bunu tespit etmek için ilgili başkan yardımcılarımız ve teknik personellerimizle sahada çalışıyoruz. Kent merkezine uzak olan mahallelerdeki durumu görmek için ziyaretler gerçekleştirdik. Kimi mahallemizde acil ihtiyaç pazar yeri olurken kimi mahallemizde de çocuk parkı gerekli. Yerinde gördüğümüz bu sorunları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri söylediğimiz gibi Pamukkale mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olsun istiyoruz. Onun için de Pamukkale Belediyesi olarak gereken ne varsa yapacağız. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımız bize büyük bir ilgi gösteriyor. Onların sorunlarını kendilerinde dinleyerek çözüme ulaştırmak çok daha anlamlı oluyor. Bu tür gezilerimize aralıksız devam edeceğiz. Tek hedefimiz halkımızın mutluluğu" dedi. - DENİZLİ

Karahayıt, Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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