Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı - Son Dakika Spor

Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı

6 saat önce

DENİZLİ'de, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan Mehmet Batuhan Özdemir'i ağırladı.

Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı, System.String[]

DENİZLİ'de, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan Mehmet Batuhan Özdemir'i ağırladı.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün karate dalında sporcusu olan Mehmet Batuhan Özdemir, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Özdemir'i makamında ağırladı.Özdemir'i şampiyonluğundan dolayı kutlayan Başkan Örki, "Sporcumuz aldığı başarıyla hem bizleri hem Denizli'mizi hem de ülkemizi gururlandırdı. Kendisini kutluyor ve daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum" dedi.


Makedonya, Pamukkale, Denizli, Üsküp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı
Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:36 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor
23:34 Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor
23:14 Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı! - Son Dakika Spor
22:09 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:54 Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ - Son Dakika Spor
21:42 Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Son Dakika Spor
21:08 Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:50:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]