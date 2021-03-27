Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı - Son Dakika

Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

27.03.2021 11:25
Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı, System.String[]

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kilogramda şampiyon olan Pamukkale Belediyesporlu Ceyda Gencer'i ağırladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kilogramda şampiyon olan Pamukkale Belediyesporlu Ceyda Gencer'i ağırladı. Başkan Örki, " Denizli'mizin, ülkemizin gururu Ceyda Gencer kardeşimiz bu büyük mutluluğu bize yaşattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nde geçtiğimiz yıl aktif hale getirilen tekvando branşı sporcularından Ceyda Gencer, 10-16 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele etmişti. 46 ülkeden bin 500 sporcunun yer aldığı turnuvada 44 kilogramda yer alan Ceyda Gencer tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya almaya kazandı. Pamukkale Belediyespor kulübünde spor yaşamını sürdüren Gencer ve antrenörü Abdullah Çırak, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti.

"Olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum"

Pamukkale Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcularından uluslararası şampiyon Ceyda Gencer, 5 senedir tekvando sporuyla uğraştığını ve 2021 yılında yapılan 8'inci uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kiloda şampiyon olduğunu belirtti. "Kulübüm Pamukkale Belediyespor adına katıldığımız turnuvada kazandığım şampiyonluktan dolayı mutluyum" diyen başarılı sporcu, "Hedefim Dünya şampiyonu olmak. Daha sonrasında olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum. Ülkem adına en iyi başarıları elde etmek istiyorum" dedi. Antrenör Abdullah Çırak ise "Milli sporcularımız içinde ulusal alanlarda ve uluslararası arenada yarışmalara çıkmış sporcularımız var. Ceyda Gencer ile birlikte çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah bundan sonrasında Avrupa ve Dünya şampiyonasında da hem kulübümüzü, hem ilimizi, hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Desteklerinden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride çok daha güzel başarılar için tekrar bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Başarılı sporcu Ceyda Gencer ve beraberindekilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Denizli'mizin ve ülkemizin gururu Ceyda Gencer kardeşimiz bu mutluluğu bize yaşattı. O'nu yetiştiren, spora baş koymasını sağlayan ve destekleyen çok kıymetli ailesine de çok teşekkür ediyorum. Teknik, taktik ve sportif ruhla donatan güçlendiren eğiten çok kıymetli hocasına da yürekten teşekkür ediyorum. Ceyda elde ettiği başarıyla Denizli'miz açısından bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıyı daha büyük başarıların habercisi olarak görüyorum. Hedef olarak Dünya Şampiyonluğunu belirleyip o hedefe ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz, sporu gençlerimiz aracılığıyla yaygınlaştırarak bu tür başarıların elde edilmesini sağlamak. Ceyda gibi kardeşlerimizin inşallah rol model olurlar. Bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ceyda ve onun gibi sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı
Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı
Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı
Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

Avni Örki, Pamukkale, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı - Son Dakika Spor


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