Başkan Örki vatandaşların derdini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Örki vatandaşların derdini dinledi - Son Dakika

Başkan Örki vatandaşların derdini dinledi

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği Halk Günü'nün üçüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başkan Örki vatandaşların derdini dinledi, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği Halk Günü'nün üçüncüsü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar dertlerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye bizzat iletirken, halk gününden sorunlarına çözüm bularak ayrıldılar.


Bulduğu her fırsatta Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her ayın ilk Çarşamba günü de Halk Günü ile Pamukkalelileri belediyede ağırlıyor. Halk Günü'nün Mart ayı buluşması YSE'deki ana hizmet binasında bulunan Pamuk Kafe'de yoğun katılımla yapıldı.


Başkan Örki, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını söyleyerek, "Bizim kapımız her zaman sizlere açık. Zaman zaman mahallelerimizde çadırımızı kurup sorunlarınızı dinliyoruz. Bunun yanında da ayda bir gün de halk günü yapıyoruz. Burada ben, başkan yardımcılarım ve birim müdürlerimiz de hazır bulunuyoruz. Sorunlarınızı anında çözmek için çareler arıyoruz. Önemli olan Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu" dedi.


Halk Günü'ne katılan vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. 5 yıldır Pamukkale'de yaşadığını ifade eden Mahmut Koçpınar, "Bu uygulama çok iyi. Herkes derdini belediyenin en üst noktasındaki kişiye iletebiliyor. Sorunlarımızın çözülmesi için geldiğimizde gösterilen ilgiden memnunuz" diye konuştu. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Çarşamba, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Örki vatandaşların derdini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]