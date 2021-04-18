Başkan Örki ve eski Bakan Tüzmen Pamukkale'nin güzelliklerini yeniden keşfe çıktılar - Son Dakika

Başkan Örki ve eski Bakan Tüzmen Pamukkale'nin güzelliklerini yeniden keşfe çıktılar

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki;

"Pamukkale önemli bir merkez olmaya devam edecek"

DENİZLİ - Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile birlikte motosikletle Pamukkale turu gerçekleştirdi. Balon turu ardından Pamukkale'nin tarihi ve doğal güzelliklerini 'Kürşat Tüzmen ile Benim Şehrim' programında konuştu.

Önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' programının çekimleri için geldiği Denizli'de, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin konuğu oldu. Başkan Örki ve Tüzmen, Pamukkale'de günün ilk ışıklarında son dönemde revaçta olan balona bindiler. Örki ve Tüzmen, yüzlerce metre yükseklikte beyaz cennet Pamukkale'de gün doğumunu birlikte izlediler. İkili, motosikletleriyle şehir turu yaptıktan sonra Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesislerine geldi. Pamukkale-Hierapolis antik kentine gelen Bakan Tüzmen ve Başkan Örki, antik tiyatro ve antik havuzda da program çekimlerine katıldılar.

"Dünya Kültür Mirası listesinde bir alanımız var yeter dememişler"

"Pamukkale Belediyesi'nin ilçenin turizmine yaptığı çalışmaları çok başarılı buldum" diyen önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen; "İlçe belediyesi olarak, Dünya Kültür Mirası listesinde bir alanımız var yeter dememişler. Pamukkale travertenlerinin ilçeye kattığı artı değeri nasıl artırırız diye düşünmüşler. Belediye Başkanı Avni Örki, doğa, tarih turizmin yanı sıra alternatif olarak balon ve yamaç paraşütünün de yaygınlaşmasına destek sağlamış. Pamukkale'nin sokaklarında çok güzel bir sokak sağlıklaştırması gerçekleştirmiş. Travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur tesisleri, sadece Denizlilileri değil, buraya gelen yerli-yabancı tüm konuklar için eşsiz bir artı güzellik olarak dikkat çekiyor. Burada bulunan gölü yıllar sonra temizleyerek önemli bir sorunu çözüm bulmuş. Bütün güzellikleri bir araya getirebilmek büyük özveri ister. İlçe turizminin gelişimi için yaptığı tüm çalışmalar vesilesiyle Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca, program çekimlerinde bana motosikletiyle eşlik ederek, Pamukkale'yi adeta yeniden keşfetmemizi sağladığı içinde teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Pamukkale önemli bir merkez olmaya devam edecek"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Bu program Pamukkalemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılması için güzel bir fırsat oldu. Sayın bakanımızla birlikte motosikletle ilçemizi gezdik. Beyaz cennet Pamukkale'deki hizmetlerimiz ve ilçemizin tüm güzelliklerini anlatma imkanımız oldu. Bu nedenle sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Pamukkale her zaman olduğu gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistler için önemli bir merkez olmaya devam edecek" diye konuştu.