Son Dakika Haberleri: Başkan Örki Yardımcılarını Belirledi

Başkan Örki Yardımcılarını Belirledi

43 dakika önce

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2 başkan yardımcısını belirledi.

Başkan Örki Yardımcılarını Belirledi, System.String[]
Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2 başkan yardımcısını belirledi. Pamukkale Belediye Meclisi üyelerinden Ayhan Soyfidan ve Gamze Sevgi, Başkan Örki'nin yardımcılıklarını yapacak.

Pamukkale Belediyesi'nde görev dağılımları yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü ilk meclis toplantısı yapılan Pamukkale Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapacak olan isimlerin ikisi belirlendi. Başkan Örki, AK Partili Meclis üyelerinden Ayhan Soyfidan ve Gamze Sevgi'yi başkan yardımcısı olarak görevlendirdi. Ayhan Soyfidan, daha önce Ak Parti'de gençlik kolları başkanlığı, 24. dönem milletvekilliği adaylığı, il başkan yardımcılığı gibi parti içinde çeşitli görevler yaparken, Gamze Sevgi ise kadın kolları il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Seçilen iki başkan yardımcısı çeşitli sivil toplu kuruluşları ve sosyal projelerde aktif görev bulundu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:43 Kaynak: İHA

Avni Örki, Ayhan Soyfidan, Denizli, Pamukkale, Güncel
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