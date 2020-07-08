Başkan ormanda bulduğu geyik yavrusunu Milli Parklara teslim edildi - Son Dakika

Kastaomonu'nun Hanönü ilçesinde ormanda gezintiye çıkan Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından bulunan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Hafta sonu ailesi ile birlikte ormanlık alana gezintiye çıkan Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, ormanlık alanda yerde yatan bir geyik yavrusuna rastladı. Durumu yetkililere haber veren Uçar, bulduğu yavru geyiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Geyik yavrusunu ormanlık alanda gezinti esnasında bulduğunu ifade eden Uçar, "Ormanlık alanda bulduğum geyik yavrusunu, Kaymakamımızla birlikte yetkililere teslim ettik. İnşallah bundan sonra tedavisi yapılacak ve tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi. - KASTAMONU