Başkan Osman Güder'den 2.Ordu'ya destek ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2. Ordu Komutanlığını ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili desteklerini iletti.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Malatya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun'u ziyaret etti. Başkan Güder, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler aldı. Destek ziyaretinden dolayı Başkan Güder'e teşekkürlerini ileten Tuğgeneral Altun, harekatın başarıyla devam ettiğinin altını çizdi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ında belirttiği gibi Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma noktasına bir anda gelmemiştir. Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından yaklaşık 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var Kahraman Türk Ordumuz tarafından yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturacaktır. Battalgazi Belediyesi olarak desteklerimiz ve dualarımız şanlı Türk Ordumuz ile beraberdir" ifadelerini kullandı.



Battalgazi'nin torunlarının her zaman devletinin yanında olduğunu da ifade eden Başkan Güder, "Operasyon başladığı günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olmak için gerek Malatya'da gerek İstanbul'da şanlı Türk Bayrağımızı ev ve işyerlerine asılması için dağıttık. Yine Battalgazi Belediyemizin hemen önündeki kısmı bayraklarla donattık. Bizler Battalgazi'nin torunları olarak her daim devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum Allah askerimizin ve milletimizin her daim yanında olsun" diye konuştu. - MALATYA