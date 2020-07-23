Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı - Son Dakika

Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve 24 Temmuz 1908'in Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Toplumsal değerlere saygılı, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasında da en büyük güvencedir. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkı için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımız, 15 Temmuz 2016 gecesi hain kalkışmada olduğu gibi pandemi sürecinde de canını hiçe sayarak görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki basın mensuplarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecek, aziz milletimizin sesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda gelişen iletişim araçlarıyla birlikte doğru, güvenilir, tarafsız haber akışının çok daha büyük önem kazandığını, bu kapsamda basına büyük görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti;

"Bu duygu ve düşüncelerle, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor şartlarda, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın bilgilendirilmesinde önemli görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum" - DENİZLİ

Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya Camii için özel paralar basıldı Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler Son Dakika: Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriç, 2 maç ceza aldı Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı         
16:37
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti         
15:53
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi         
15:32
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi         
14:43
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı         
08:15
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi         
07:51
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin         
00:27
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 21:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei