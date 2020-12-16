Başkan Otgöz, "Seydikemerimize hayırlı olsun" - Son Dakika

Başkan Otgöz, "Seydikemerimize hayırlı olsun"

16.12.2020 13:10
Başkan Otgöz,

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Seydikemer Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin görüşüldüğü ziyarette projenin 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağının altı çizildi. Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmasını büyük sevinçle karşıladıklarını dile getiren Başkan Otgöz, "Seydikemerimize hayırlı olsun" dedi.

Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'ne kurulması planlanan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Bunun üzerine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Maraşlı, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye - Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak ve Kadıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Kılınç, Ankara'ya giderek Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek projenin detayları masaya yatırıldı. Seydikemer'de bölge hayvancılığının çehresini değiştirecek Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere tarımsal üretim çalışmaları, projeleri ve yatırımlar hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

Ziyarette Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye yatırımlara verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer ilçesine yapılması planlanan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandığını ve yapımının ardından 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Bakan Bekir Pakdemirli'yi ziyaretin ardından açıklama yapan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer'in kalkınmasına ilişkin projeler hazırlandıklarını ve bu projelerin üzerinde titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

İlçedeki Hayvancılık İhtisas OSB çalışmalarını Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Seydikemer Ziraat Odası, Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürüttüklerini kaydeden Başkan Otgöz; "Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'nde bin 200 dönüm arazi üzerine kurmayı planladığımız proje için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onay aldık. 400 Milyon Liralık projenin onaylanmasından dolayı Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Böylece Seydikemer 2 bin 500 kişiye istihdam sağlarken 25 bin büyükbaş hayvana da ev sahipliği yapacak. Seydikemer'e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Başkan Otgöz, Seydikemerimize hayırlı olsun
Başkan Otgöz, Seydikemerimize hayırlı olsun

Bekir Pakdemirli, Yakup Otgöz, Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Otgöz, 'Seydikemerimize hayırlı olsun' - Son Dakika


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