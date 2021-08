Başkan Otlu'dan Başkan İduğ'a resmi tören tepkisi - Son Dakika

Göreve geleli 2 yılı aşkın süre geçen Bornova Belediye Başkanı Dr. Muftafa İduğ'un bugüne kadar hiçbir resmi bayram kutlamalarına katılmadığını belirten MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, "Aklımıza deli sorular geliyor. 'Başkanın her resmi tören de işi mi çıkıyor?' demekten kendimizi alamıyoruz. Bira de HDP ile ortaklık yaptıkları aklımıza gelince, acaba birlikte mi hareket ediyorlar diye düşünüyoruz" dedi.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un resmi törenlerde yer almadığını, belediyenin törenlerde başkan yardımcısı ya da vekil olarak temsil edildiğini belirten MHP İlçe Başkanı Turan Otlu tepki gösterdi. Otlu, "2,5 yılda sadece bir defa törene katılan sayın başkan, bunu nerede ise alışkanlık haline getirdi. Cumhuriyeti kuran bir partinin temsilcisi olarak sayın başkanı törenlerle görmemeye şaşırıyor, bir anlam da yüklemek istemiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında da CHP'li Başkan Mustafa İduğ'u yine göremedik. Aklımıza deli sorular geliyor. 'Başkanın her resmi tören de işi mi çıkıyor?' demekten kendimizi alamıyoruz. Bira de HDP ile ortaklık yaptıkları aklımıza gelince, acaba birlikte mi hareket ediyorlar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Ya şehir dışında ya misafiri var"

Bornova'daki törenlere bugüne kadar HDP'den hiçbir katılım olmafığını, olmasını da beklemediklerini ifade eden Başkan Otlu, "Ancak, CHP'li sayın belediye başkanımız Dr. Mustafa İduğ her nedense hiçbir resmi törene katılmıyor. Belediye, ya başkan vekili ya da başkan yardımcıları tarafından temsil ediliyor. Başkan İduğ'un yanı sıra CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ı da göremiyoruz. CHP'liler daha sonra alternatif kutlama yapıp çelenk sunumu yapıyor. Yeni yönetmelikler dahilinde sadece kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelenkleri konurken, daha sonra alternatif kutlama yapan CHP'liler resmi törenin ardından çelenk bırakıyor. Cumhuriyetin kurucusu ve temsilcisi olduğunu iddia eden bir partinin belediye başkanının her resmi bayramda mı işi çıkıyor merak ediyoruz. Millet İttifakı'nın ortaklarından HDP temsilcileri zaten katılmıyor, CHP'deki Canan Kaftancıoğlu kafa yapısındakilerin de katılmasını beklemiyoruz ancak Sayın Mustafa İduğ neden katılmıyor anlamış değiliz. Her resmi kutlamada ya şehir dışında ya misafiri var. Bu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında başkanın Ankara'dan misafirleri gelmiş duyduğumuza göre. Törenler sadece 10 dakika sürüyor. Böyle bir mazereti anlamış değiliz. Hiçbir kuvvet, bizi ne resmi ne de dini bayramlarımızı kutlamaya engel teşkil etmeyecektir. Dün olduğu gibi bugün de ülkücüler bayrak, vatan ve ezan sevdalarından hiçbir zaman taviz vermeyecektir" sözlerine yer verdi. - İZMİR