Son Dakika Haberleri: Başkan Övüç'ten Yeni Yıl Kutlaması

Başkan Övüç'ten Yeni Yıl Kutlaması

1 saat önce

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, yılbaşı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Övüç'ten Yeni Yıl Kutlaması, System.String[]
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, yılbaşı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Övüç, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Ülkemiz ve ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığımız 2019 yılını karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da, ekonomik anlamda belirlenen hedeflere ulaşmak için güç birliğiyle çalışacak, Şehrimizi ve Ülkemizi hak ettiği noktaya getirmek için gayret göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:30 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 18:52:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Övüç'ten Yeni Yıl Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]