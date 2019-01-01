Başkan Övüç'ten Yeni Yıl Kutlaması

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, yılbaşı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, yılbaşı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.



Övüç, mesajında şu ifadelere yer verdi.



"Ülkemiz ve ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığımız 2019 yılını karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da, ekonomik anlamda belirlenen hedeflere ulaşmak için güç birliğiyle çalışacak, Şehrimizi ve Ülkemizi hak ettiği noktaya getirmek için gayret göstereceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı