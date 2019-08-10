Başkan Öz, belediye personeli ile bayramlaştı
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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bayram öncesi vatandaşlara huzurlu, sağlıklı ve temiz bir şehir görüntüsü içinde yaşama olanağı sağlayan belediye personeli ile bayramlaşarak kendilerine teşekkür etti.
Çan Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Bülent Öz
, bayram öncesi vatandaşlara huzurlu, sağlıklı ve temiz bir şehir görüntüsü içinde yaşama olanağı sağlayan belediye personeli ile bayramlaşarak kendilerine teşekkür etti.
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çalışanlarıyla bir araya gelen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bülent Öz, "Aileleriniz ile mutlu bir bayram heyecanı yaşamanızı tüm kalbimle dilerken, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran bereketli nice bayramlar geçirmemiz dileğimle tüm personelimin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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