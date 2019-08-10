Son Dakika Haberleri: Başkan Öz, belediye personeli ile bayramlaştı
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Başkan Öz, belediye personeli ile bayramlaştı

22 dakika önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bayram öncesi vatandaşlara huzurlu, sağlıklı ve temiz bir şehir görüntüsü içinde yaşama olanağı sağlayan belediye personeli ile bayramlaşarak kendilerine teşekkür etti.

Başkan Öz, belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bayram öncesi vatandaşlara huzurlu, sağlıklı ve temiz bir şehir görüntüsü içinde yaşama olanağı sağlayan belediye personeli ile bayramlaşarak kendilerine teşekkür etti.

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Çan Belediyesi çalışanlarıyla bir araya gelen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bülent Öz, "Aileleriniz ile mutlu bir bayram heyecanı yaşamanızı tüm kalbimle dilerken, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran bereketli nice bayramlar geçirmemiz dileğimle tüm personelimin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE
Bülent Öz, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
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