Başkan Öz: Belediye Personelinin de Dayanışma Fonu Olsun

KARTAL Belediyesi çalışanları Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde dayanışma gecesi düzenledi.

KARTAL Belediyesi çalışanları Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde dayanışma gecesi düzenledi. Gecede konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Belediye personelinin de dayanışma fonu veya kooperatifi olsun" dedi.



Kartal Belediyesi çalışanları birlik ve beraberlik oluşturmak hedefiyle dayanışma gecesi düzenledi. Gecede konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bugün Kartal Belediyesi çalışanları, birlik ve dayanışma örneği sergiliyor. Benim daha önce başhekimlik yaptığım hastanede var olan yardımlaşma uygulamasının belediyelerde de olmasını isterdim. Personel dayanışma fonu veya kooperatifi olsun diye hep söylemişimdir. Daha önce böyle çalışmalar yaptık ancak olmadı. Onu kurabilseydik, büyük bir dayanışma grubu da kurmuş olacaktık" diye konuştu.



Geceye Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. - İstanbul

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