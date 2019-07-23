Son Dakika Haberleri: Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı
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Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı

1 saat önce

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 100. Yılı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı, System.String[]
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 100. Yılı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Öz, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını temin etti.

Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum'dan sürdüren Atatürk ve silah arkadaşları, bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı.

Türk milletinin var olma mücadelesindeki ilk refleksini ve kararlılığını gösterdiği tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararı ile Milli Mücadele yolunda büyük bir aşama kaydedildi.

ErzurumKongresi'nin 100'üncü Yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için verilen büyük mücadeleye kanıyla, canıyla değer katan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun." - ERZURUM
Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
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