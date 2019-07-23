Son Dakika Haberleri: Başkan Öz'den basın bayramı mesajı
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Başkan Öz'den basın bayramı mesajı

35 dakika önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, basın bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.

Başkan Öz'den basın bayramı mesajı, System.String[]
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, basın bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.

Başkan Öz, başta Çanakkale'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki basın çalışanlarının bu özel gününü kutladı. Öz, "24 Temmuz, sansürün kaldırılması ve basın bayramı vesilesiyle başta Çanakkale'de bu kutsal mesleği icra eden yerel basınımızın, ajanslarımızın, televizyonlar, radyolar ile internet sitelerimizin değerli çalışanlarını ve ülkemizin tüm basın emekçilerini kutlarım. Basın özgürlüğü bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramdır. Demokrasinin gereği ve olmazsa olmaz şartıdır" dedi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Bülent Öz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
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