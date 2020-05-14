Başkan Öz'den çocuklara hediye - Son Dakika

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Covid-19 salgını sebebiyle bir süre sokağa çıkması kısıtlanan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Dün saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkmasına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklarla bir araya gelen ve hediyelerini veren Başkan Bülent Öz, "Küçücük bedenleri, kocaman yürekleri ile sokaklarımızı ve parklarımızı oyun alanlarına çeviren, kısa bir süre de olsa cıvıl cıvıl halleri ile neşemizi yerine getiren çocuklarımızın yanındaydık. Onlara; boyama kitabı, balon ve şeker hediye ederek yüzlerini güldürdük bizi de mutlu etti" dedi.



Hediye alan çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi. - ÇANAKKALE