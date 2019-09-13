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Başkan Öz'den hatırası büyük hediye

1 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kurtuluş Savaşının sembol isimlendirilen olan ve istiklal madalyası ile ödüllendirilen Osman Çaneri'nin ismini taşıyan ilkokula bir ziyaret gerçekleştirerek Okul Müdiresi Çiğdem Kayabey'e Osman Çaneri'nin çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kurtuluş Savaşının sembol isimlendirilen olan ve istiklal madalyası ile ödüllendirilen Osman Çaneri'nin ismini taşıyan ilkokula bir ziyaret gerçekleştirerek Okul Müdiresi Çiğdem Kayabey'e Osman Çaneri'nin çerçeveli fotoğrafını hediye etti.


Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'ın direnişinin sembolü olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kuran, 15 Mayıs 1921'de baskın yapan Yunan birliğini imha eden ve Kurtuluş Savaşı'na katkılarından dolayı istiklal madalyası ile ödüllendirilen Osman Çaneri'nin ismini taşıyan ilkokulu ziyaret etti ve kendisinin çerçeveli fotoğrafını Okul Müdiresi Çiğdem Kayabey'e takdim etti.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çan ilçemizde büyüyüp yetişen, Çan'ımızda direnişin sembolü Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kuran, 15 Mayıs 1921'de baskın yapan Yunan birliğini imha eden ve Kurtuluş Savaşı'na katkılarından dolayı istiklal madalyası ile ödüllendirilen Çaneri (Çanın Askeri) unvanlı Osman Çaneri büyüğümüzün ismini taşıyan ilköğretim okuluna giderek çerçeveli fotoğrafını okul müdiremize takdim ettik" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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