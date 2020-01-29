Başkan Öz'e Fransa'dan ziyaretçi - Son Dakika
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Başkan Öz'e Fransa'dan ziyaretçi

6 saat önce

Çan ilçesinden gurbetçi İsmail Tuna'nın kızı CHP Fransa Grenoble temsilcisi Dilara Tuna, Başkan Öz'ü makamına ziyaret etti.

Başkan Öz'e Fransa'dan ziyaretçi, System.String[]

Çan ilçesinden gurbetçi İsmail Tuna'nın kızı CHP Fransa Grenoble temsilcisi Dilara Tuna, Başkan Öz'ü makamına ziyaret etti.


Dedesini ziyaret amacıyla Çan ilçesine gelen gurbetçi Dilara Tuna, babası İsmail Tuna ile birlikte Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret eti. Fransa'nın Grenoble şehri konusunda görüşlerini dile getiren Tuna'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Başkan Öz, "Fransa'dan tatil amacıyla ailesinin yanına gelerek bizleri de ziyaret eden kardeşimizin nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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