Son Dakika Haberleri: Başkan Öz'e sürpriz ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Öz'e sürpriz ziyaret

1 saat önce

İlkokul öğrencileri Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'e sürpriz ziyarette bulundu.

Başkan Öz'e sürpriz ziyaret, System.String[]
İlkokul öğrencileri Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'e sürpriz ziyarette bulundu.

Küçük misafirlerini belediye hizmet binasında ağırlayan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hizmetler ve dersler hakkında sohbet etti. Onu çok sevdikleri için imzasını almak için belediyeye geldiklerini söyleyen çocuklar, ileride kendilerinin de böyle önemli görevlere imza atmak istediklerini ifade etti.

Küçük ziyaretçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Öz, "Ne mutlu ki yoğun mesaimiz içerisinde böylesi güzel karşılaşmalar yaşıyoruz. Çocuklarımızı randevularımızın önüne aldık. Onlara öncülük verdik. Bu güne kadar ve bu günden sonrasında da çocuklar hayatımızın önceliği olduğu gibi, Çan Belediyesinin de önceliği olacaktır" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Bülent Öz, Çan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK "kısıtlı seçmen" listesine aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Öz'e sürpriz ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]