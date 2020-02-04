Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada - Son Dakika

Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada

6 saat önce

Haftanın her günü mahallelerde hemşehrilerinin yanında olan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları da yerinde incelemeye devam ediyor.

Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada, System.String[]

Haftanın her günü mahallelerde hemşehrilerinin yanında olan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları da yerinde incelemeye devam ediyor.


İstiklal Mahallesi, Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Osman Efendi Mahallesi sakinlerine ulaşarak gençlerle sohbet eden ve yaşlıların hatırlarını soran Başkan Bülent Öz, vatandaşların ilettiği meseleleri dinleyerek çözüme kavuşturmak için not alıp, ilgili müdürlerine aktardı. Belediye ekipleriyle birlikte mahallelerde planlanan projeleri ve gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Öz, kış günü güzel havanın tadını çıkaran çocuklarla top oynamayı da ihmal etmedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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