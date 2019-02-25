Başkan Öz: "Örnek Bir Belediyecilik Bıraktık"

Kartal Belediyesi yetkili sendikası Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanlığı, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kahvaltı programının ikincisini Kartal'da gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi yetkili sendikası Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanlığı, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kahvaltı programının ikincisini Kartal'da gerçekleştirdi. Kahvaltı programına katılan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz; geriye tertemiz, örnek bir belediye bıraktıklarını ve bu işi en iyi yapan belediye olarak gurur duyulacak bir noktada olduklarını söyledi.



Kartal'da düzenlenen Tüm Yerel-Sen 'Birlik ve Beraberlik' kahvaltısına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, Tüm Yerel Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş ve yönetimi, Tüm Yerel Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yılmaz Bakır, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.



"Bizi onurlandırdınız ve mutlu ettiniz"



Toplantının açılış konuşmasını yapan Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş, "Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eski şube başkanımız Özcan Yıldırım da burada, sağ olsun. O ilkini düzenledi; ama yetki olmadığından dolayı, sayımız az olduğu için bu kadar kalabalık olmamıştı. Bu sene daha güzel oldu. Bütün mesai arkadaşlarımız da burada bizlerle. Buraya gelerek bizi onurlandırdınız ve mutlu ettiniz, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu kahvaltı programı, geleneksel hale gelecek. Arkadaşlarımızla etkinlik programlarımızı artırmayı düşünüyoruz. Artık sayımız daha fazla, daha güçlü bir aile olduk" dedi.



"Kartal bizde gerçekten önemliydi"



Uzuntaş'tan sonra konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, "Kartal'da çalışan memur ve işçi arkadaşlarım; emekten yana mücadelesini Cumhuriyet 'ten alan Tüm Yerel-Sen, beşinci yılında Türkiye'de bir yol almıştır. An itibariyle Türkiye'de 12 binleri gören sayısıyla emek mücadelesini sürekli yükseltmektedir. Kartal bizde gerçekten önemliydi. Emek, demokrasi ve Cumhuriyetten yana tavrıyla bize verdiği büyük destekten dolayı ve bu kahvaltı toplantısında bizi bir araya getirdiği için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e ve katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde düşüncelerini ifade etti.



"Örnek bir belediyecilik bıraktık"



Yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "10 yıl birlikte görev yaptık. Çok güzel günler geçirdik, çok iyi bir belediyecilik yaptık. Aday olan arkadaşıma diyorum ki; Sana bu belediyeyi miras bıraktım. Aynı Atatürk'ün 'Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni size miras bıraktım' demesi gibi Ben de tertemiz bir belediye, örnek bir belediyecilik bıraktım diyorum. Onun üstünde yürü, -ben bunları devam ettireceğim- diyebiliyorsan seçimde bir yere gelirsin dedim. Bunu sizlerin sayesinde yaptık, sağ olun. Kreşleriyle, kentsel dönüşümüyle ki bir bina yıkıldı Bakanlığın bu konuda bizden daha iyi olmadığını görüyoruz, çaresizliğini görüyoruz. Bu işi en iyi yapan belediye olarak hakikaten gurur duyulacak bir noktadayız. Çocuklarımız geliyor. Özgüvenliler ve karşılaşınca bana soruyorlar, -tanıdın mı- diyor. -Benim adım Dilan, Hakan Doğan'ın kızıyım- diyor. Kreşteki öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, en önemlisi vermiş olduğumuz eğitimin yönü çocuklarımızdaki bu özgüveni sağlamıştır. Dilerim bundan sonra da öyle olur." dedi.



Konuşmasını sürdüren Başkan Altınok Öz, "Daha önce şunu söylerdim. Atatürk'ün bir sözü 'Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır' diye... Atatürk yine diyor ki; 'Ben umudumu hiç kaybetmedim.' Umudumuzu kaybetmeyeceğiz; ama gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olanları da unutmayacağız. Unutmayacağız ki bu ülkeye sahip çıkalım. 10 yıl partimin ilkelerine; ters düşmeden görev yaptım ve rahmetli babamın kemiklerini sızlatmadım. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bildiğim yolda, partimde kalarak mücadeleye devam edeceğim dedim, edeceğim de... Siyasette varım. Buradan tekrar belirtmek istiyorum. 10 yıl bana güzel bir belediye başkanlığı yaşattınız; çok keyif aldım, çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye örnek olduk. Hepinize katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum."



Konuşmaların sonunda Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e Tüm Yerel-Sen yönetimi adına plaket ve çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL

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