Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sabah saatlerinde sanayi esnafını ziyaret ederek güne başladı.

Başkan Öz, sanayi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sabah saatlerinde sanayi esnafını ziyaret ederek güne başladı.


Dükkanları tek tek dolaşarak hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Bülent Öz, esnaflarla görüşerek onların taleplerini dinledi. Ziyaretleri hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bülent Öz, "Alın teri ile çalışan ve vatandaşlarımıza hizmet eden sanayi sitesi esnafını ziyaret ettik, hayırlı işler ve bol kazançlar temennimiz ilettik. Her zaman bir aile sıcaklığı ile bir ve beraber olduğumuz esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Sabah, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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