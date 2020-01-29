Başkan Öz, STK temsilcileriyle aylık toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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Başkan Öz, STK temsilcileriyle aylık toplantısını gerçekleştirdi
6 saat önce
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle yaptığı aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle yaptığı aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının proje ve önerilerine açık olduklarını ifade eden Başkan Bülent Öz, her zaman STK'ların yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Öz, Çan için STK'larla birlikte fikir alışverişinde bulunarak projeler üreteceklerini de açıkladı. Toplantı sonrası konuyla ilgili bilgi veren Başkan Bülent Öz, "Katılım sağlayan temsilcilerimizin istek, talep ve sorunlarını dinleyip notlarımızı aldık. Güzel ilçemizi tüm görüş ve fikirleri dikkate alarak geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
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