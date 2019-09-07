Son Dakika Haberleri: Başkan Öz, Zabıta Haftasını kutladı
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Başkan Öz, Zabıta Haftasını kutladı

44 dakika önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Zabıta Haftasını kutladı.

Başkan Öz, Zabıta Haftasını kutladı, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Zabıta Haftasını kutladı.


Belediye Başkanı Bülent Öz, "Belediyenin gören gözü, işiten kulağı ve vatandaşlarımız ile belediye arasında köprü vazifesi gören zabıta birimlerimize ithaf edilen bu haftada zabıtalarımız ile beraber olduk. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışmalarını yürüten fedakar zabıtalarımızın Zabıtalar Haftası kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Zabıta, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:49 Kaynak: İHA
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