Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor - Son Dakika

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

6 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, esnafların ve vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinliyor.

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, esnafların ve vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinliyor.


Devam eden yeni hastane binası yapımını, eski belediye başkanlarının mezarlarının onarım çalışmalarını, mahallelerde tamamlanmış ve devam eden taş döşeme, merdiven yapımı, park alanlarının zemin yenileme ve kaldırım çalışmalarını birim müdürleriyle birlikte inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol yenileme, kaldırım ve taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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