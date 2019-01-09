Başkan Özakcan CHP'den İstifa Etti
34 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partili Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan partisinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partili Efeler
Belediye Başkanı Mesut Özakcan
partisinden istifa etti.
31 Mart yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmeyen CHP
'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan partisinden istifa etti. Başkan Özakcan'ın istifa dilekçesini noter aracılığıyla il yönetimine gönderdi. 2014 yerel seçimlerinde Efeler Belediye Başkanı seçilen Özakcan'ın CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenilirken, ilerleyen süreçte ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağı ifade edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:24 Kaynak: İHA
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