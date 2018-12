Başkan Özakcan'dan Kadınlara Destek

Türk Kadınlar Birliği Aydın Şube Başkanı Yıldız Saray öncülüğünde Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan 'ı makamında ziyaret eden kadınlar ' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ' dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlik için destek istedi.Türk Kadınlar Birliği tarafından her yıl 8 Mart 'ta yüzlerce kadının katılımıyla düzenlenen etkinliğin bu yıl Aydın'da düzenlenme kadarı alındığını kaydeden Şube Başkanı Yıldız Saray, " Türkiye 'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nden 500'e yakın kadınımızın katılımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü bu sene Aydın'da kutlayacağız. 3 gün sürecek etkinliklerimizde kadınlarımızı en iyi şekilde şehrimizde misafir etmek istiyoruz" diyerek başkan Özakcan'dan destek istedi.Kadınlara destek sözü veren Başkan Mesut Özakcan, "Kadınsız demokrasi olmaz, kadın medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlarımız sadece anne olmanın ya da ev işleri ile meşgul olmanın ötesinde, toplumda birçok görev üstlenerek her işi başarabileceklerini ispatlamıştır. Kadınlarımız her zaman baş tacımızdır. 8 Mart gibi önemli bir günde kadınlarımızı ilimizde ve ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN