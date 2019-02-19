Başkan Özakcan'dan Seçim Ekibine Tatlı Dopingi
1 saat önce
Demokrat Parti (DP) adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sahada seçim çalışmaları yapan ekibine tatlı ısmarladı.
Demokrat Parti
(DP) adayı Efeler
Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan
, sahada seçim çalışmaları yapan ekibine tatlı ısmarladı.
Sahada kendisiyle birlikte dur durak demeden çalışan gönüllülerle Çeştepe
Mahalle pazarını gezen Başkan Özakcan, ekibine tatlı ısmarladı. Başkan Özakcan'ın bu davranışı vatandaşlarca takdirle karşılandı. Tatlı yiyelim, enerjimiz artsın diyen Başkan Özakcan, " 31 Mart Yerel seçimleri için gece gündüz demeden benimle birlikte çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarı, sonucunun faydalı olduğu düşünülen bir eylemi gerçekleştirmek, bir işin üstesinden gelmektir ve başarı çalışılmadan kazanılacak bir şey değildir. Vatandaşımızın bize olan sevgisi ve teveccühü ile 1 Nisan
sabahı yine hep birlikte hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın her zaman insan odaklı çalıştığını söyleyen seçim gönüllüleri," Başkanımız her zaman önce insan anlayışı ile herkesi kucaklıyor. O bizim Mesut Abimiz, Mesut Babamız. Kendisini çok seviyoruz" diyerek duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: İHA
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