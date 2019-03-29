Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Özakcan Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Özakcan Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi DP'li Başkan M. Mesut Özakcan ilçede sıkılmadık el, girilmedik iş yeri bırakmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Doğu-Batı Gazi Bulvarı, Yağcılar İçi ve Ayakkabıcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaflara hayırlı iş, bol kazanç dileyen Özakcan'a vatandaşlar da destek sözü verdi. Başkan Özakcan, "Seçim zaferi bizim olacak" dedi.

Esnafların ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak beş yıl önce sıfırdan başladık. Hiçbir şeyimiz yokken, şimdi tüm birimleri ile sorunsuz bir şekilde çalışan bir belediyeyiz. Bugünlere elbette kolay gelmedik. Vatandaşlarımızın hakkını koruduğumuz için birçok engelle karşılaştık ancak yenilmedik, pes etmedik etmeyeceğiz. Halkımızda da yüzde 80'lere varan güven ve memnuniyet oluşturduk. Bunun karşılığını Pazar günü sandıkta alacağız, kıratı Efeler'de şahlandıracağız. Yeni dönemde Efeler ilçemizde dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışımız ile yapacağımız hizmetlerimiz ile halkımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Politika
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