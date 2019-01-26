Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti

Başkan Özakcan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti

32 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçede Cuma günleri kurulan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Başkan Özakcan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçede Cuma günleri kurulan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafı önemsediklerini kaydeden Özakcan, esnafların talep ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşların sık sık önünü kesip hatıra fotoğrafı çektirdiği ve esnafların meyve ikram ettiği Başkan Özakcan istekleri kırmadı. İstek ve şikayetleri not aldıran Başkan Özakcan, "Yoğun mesaimiz içerisinde fırsat bulduğumuz her an ilçemizin farklı noktalarında çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görüyor, çözümü için derhal ilgili müdürlükleri harekete geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana kurucu başkanlığını üstlendiğim Efeler Belediyesi ile vatandaşlarımız arasında müthiş bir bağ kurduk. İnşallah önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler ile bu bağ daha da kuvvetlenecek. Efeler bir kez daha mesut olacak" dedi.

Başkan Özakcan'ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu kaydeden pazar esnafı ve vatandaşlar destek sözü vererek ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Özakcan'ı Pazar ziyareti sırasında Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve partililer ile daire müdürleri eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Efeler, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı Almanya'da Görüp Ekmeye Başladığı Meyvenin Kilosunu 10 TL'den Satıyor

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Lionel Messi'den Emiliano Sala Çağrısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 09:16:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]