Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan, Gözpınar Sakinleriyle Buluştu

Başkan Özakcan, Gözpınar Sakinleriyle Buluştu

29 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Gözpınar mahalle halkı ile bir araya geldi.

Başkan Özakcan, Gözpınar Sakinleriyle Buluştu, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Gözpınar mahalle halkı ile bir araya geldi.

Mahalleleri ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Gözpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahallede askere gidecek gençlere de hayırlı teskereler dileyen Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet etti. Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve partililer de Özakcan'ı ziyaretinde yalnız bırakmadı.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Özakcan için mahalle halkı, "Başkanımız bizden biri gibi oldu. Mahallemize yaptığı hizmetler küçümsenemez. Başkan seçilmesinin ardından mahallemize kaç kere geldi sayısını hatırlamıyoruz. Ramazan iftarlarında bizimle aynı sofraya oturur, Gözpınar şehitlerini anma törenlerinde desteğini esirgemez. Adı gibi bizleri de mesut etti" diye konuştular.

5 yıl önce olduğu gibi bugün de Gözpınar halkı ile bir aile olduklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'da, "Vatandaşlarımın bu teveccühüne layık olmak için tüm imkanlarımızla mahallelerimize hizmet götürdük. 31 Mart'ta diğer rakiplerimizi geride bırakarak yine, yeniden ve en önemlisi de hep birlikte Efeler'e yön vermeye devam edeceğimize hiç şüphemiz yok. Gözpınar halkının bu sevgisi bizleri gururlandırıyor. Gücümüzü milletten alıyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Gözpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı

Lionel Messi'den Emiliano Sala Çağrısı Son Dakika! Antalya'yı Yeniden Hortum Felaketi Vurdu: Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 09:14:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan, Gözpınar Sakinleriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]