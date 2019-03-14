Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Hayvanlar İçin Söz Verdi

Başkan Özakcan Hayvanlar İçin Söz Verdi

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Özakcan Hayvanlar İçin Söz Verdi, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Özakcan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile hayvanların haklarını korumaya yönelik 'söz veriyorum' protokolünü imzaladı.

Hayvan hakları derneklerine ve hayvan severlere mama ve ilaç desteği sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş ve üyeleri tarafından karşılanan Özakcan dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. HAYTAP tarafından hazırlanan protokolü imzalayan Başkan Özakcan, hayvan haklarını her zaman koruyacağının sözünü yineledi.

Başkan Özakcan'ın kendilerine her zaman destek olduğunu kaydeden Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Elimizden geldiğince dernek ofisimizde sokak hayvanlarımızı tedavi etmeye ve onları sıcak bir yuvaya sahiplendirmeye çalışıyoruz. Başkanımız da sağ olsun her daim bize destek oluyorlar. Gerek mama gerekse ilaç desteği sağlayarak bizlerin yükünü fazlasıyla hafifletiyorlar. Yine elleri boş gelmemişler ve canlarımıza destek oldular. İnşallah önümüzdeki dönemde de birlikte çalışma imkanı buluruz" diye konuşarak Özakcan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dünyayı insanlarla hayvanların birlikte paylaştıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Barınak hizmeti büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olduğu için maalesef hayvanlar için herhangi bir hizmet veremiyoruz. Ancak derneklerimize mama ve ilaç desteği sağlayıp, parklarımıza da kedi ve kuş evleri yaparak hayvan sever vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kapımızın her daim hayvan sever dostlarımıza açık olduğunun bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:38 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Aydın, Güncel
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