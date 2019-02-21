Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan'ı Kocagür'de Kırat Karşıladı

Başkan Özakcan'ı Kocagür'de Kırat Karşıladı

32 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, Kocagür Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Özakcan'ı Kocagür'de Kırat Karşıladı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, Kocagür Mahallesi'ni ziyaret etti. Kocagür Mahallesi sakinleri Özakcan'ı kırat ile karşıladı.

Başkan Özakcan ilk olarak Kocagür Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve vatandaşlar tarafından sürpriz yapılarak kırat ile karşılanan Özakcan, yoğun ilgi gördü. 'En büyük başkan bizim başkan' tezahüratları ile mahalleye giriş yapan Özakcan kıratı severek, "Seçimlerde kıratı şahlandıracağız" dedi. Muhtar Akrancı, "Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Kocagür'de ne sorumuz varsa hemen koştu geldi ve ilgilendi. Kendisine mahallem adına teşekkür ederim. Sizlerden de oy zamanında başkanımız için gereğini yapmanızı istiyorum" diyerek Özakcan'a mahalle halkından destek istedi.

"Hizmetlerimizi sürdüreceğiz"

Kocagür Mahallesi sakinlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı ve DP Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, "Seçimden sonra mahallemizde düzenlediğimiz ilk iftar yemeğinde sivrisineklerden yemeğimizi yiyememiştik. Hiç unutmuyorum o günü. 5 yıldan bu yana yaptığımız çalışmalarımız ile Efeler Belediyesi olarak sorumlu olduğumuz her konuda sizlerle birlikte olduk ve sorunları ortadan kaldırdık. Muhtarlarımızın bize ilettikleri sorunları, sıfırdan kurulan bir belediye olmamıza karşın anında yerine getirmeye çalıştık. Bugüne kadar Türkiye'ye örnek olacak bir Efeler Belediyesi ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de bu hizmetlerimizi ve sizlerle olan gönül bağımızı daha da yükselen bir çıta ile sürdürmek istiyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Özakcan, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için söz verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Demokrat Parti, Efeler, Politika
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