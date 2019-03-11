Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan'ın İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Mesajı

Başkan Özakcan'ın İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Mesajı

39 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın 98. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan'ın İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Mesajı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın 98. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Türk Milleti'nin dünyaya bağımsızlığının tescili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıldönümü olan İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü sebebiyle Başkan Özakcan, "Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmıştır. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, satırlara döktüğü sözlerle milli birlik ve beraberliğimizi de perçinlemiştir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. İstiklal Marşımız, şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz ve lekesiz istiklalimiz adına yazılmış Türk Milletinin dünyaya bildirisidir. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyüşünün devam edeceği inancıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Efeler, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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