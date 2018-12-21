Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan'ın Sarıkamış Harekatı Mesajı

Başkan Özakcan'ın Sarıkamış Harekatı Mesajı

3 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan'ın Sarıkamış Harekatı Mesajı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki Birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olmasının 104. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Özakcan mesajında," Sarıkamış Harekatı, 2 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'e kadar devam eden Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerine karşı yapmış olduğu ve sonuçları itibarıyla tarihimizin kahramanlık destanlarındandır. Bu destan ki milli mücadelemiz adına canlarını seve seve feda eden binlerce vatan evladının bir an bile düşünmeden dondurucu soğuk ve tipi altında, şehadet şerbetini içtiği fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Bu durum aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik dersi destanıdır. Vatan ve millet aşkı ecdadımıza öyle bir sorumluluk duygusu yüklemiş ki karlı zor arazi şartlarında hiçbir zorluğa aldırış etmeden Ruslara karşı vatanlarını savunma yoluna çıkmış, donarak şehit düşmüşlerdir. Pek çok kayıp verdiğimiz bu amansız mücadelede, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiş, büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmemişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıldönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarıyla bu uğurda hayatlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:36 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Sarıkamış, Güncel
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