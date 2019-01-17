Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan'ın Yarıyıl Tatili Mesajı

Başkan Özakcan'ın Yarıyıl Tatili Mesajı

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin, tamamlanan yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan'ın Yarıyıl Tatili Mesajı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin, tamamlanan yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Her zaman geleceğin mimarı olarak gördüğü çocuklar ve gençlere yönelik faaliyetleri önemseyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sevgili öğrenciler, umutla ve heyecanla başladığınız bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladınız. Yarıyıl tatiline gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık, okuma alışkanlığı zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı hedefine ulaşılabilir. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Efeler Belediyesi olarak kuruluşumuzdan itibaren ilçemizdeki okullarımızın neredeyse tamamına ulaşarak fiziki ihtiyaçlar başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi anlamında imkanlarımız ölçüsünde ciddi destek sağlıyoruz. Çünkü Efeler Belediyesi olarak eğitim bizim için önemlidir ve bu nedenle desteklerimizi sürdüreceğiz. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle emeklerinden dolayı yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederken, başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize gösterdikleri gayret ve çalışmalarının ödülü olan karne gününü içtenlikle kutlar, güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
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