Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan İsmet İnönü'yü Andı

Başkan Özakcan İsmet İnönü'yü Andı

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İsmet İnönü'nün 45'inci ölüm yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan İsmet İnönü'yü Andı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İsmet İnönü'nün 45'inci ölüm yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan M. Mesut Özakcan, yayımladığı mesajında "İsmet İnönü, Kuvayi Milliye mücadelesinde düşmana karşı savaşmış, ülkenin dört tarafı işgal altındayken tam bağımsız olarak ülkemizin kurulmasında en önemli paylardan birisi olmuştur. Kendisi, Cumhuriyetin ilanından sonraki Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçidir. Çağdaş ülkeler seviyesine ulaşma temeli olarak çok partili hayatı ve yapıcı muhalefeti ülkemizde yükselten İsmet İnönü'ye çok şey borçluyuz. Atamızın silah arkadaşı, İnönü Savaşları'nın komutanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'inci Genel Başkanı, ülkemizi bağımsız bir devlet olarak kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması'nın kahramanı İsmet İnönü'yü, 45'inci ölüm yıldönümünde rahmetle, saygıyla ve hasretle anıyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Efeler, Mehmet Mesut Özakcan, İsmet İnönü, Güncel
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