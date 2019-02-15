Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan, Mimar Sinan Sakinleriyle Buluştu

Başkan Özakcan, Mimar Sinan Sakinleriyle Buluştu

37 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Adayı M. Mesut Özakcan, Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özakcan, Mimar Sinan Sakinleriyle Buluştu, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Adayı M. Mesut Özakcan, Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Efeler Belediye Başkanı ve DP Başkan Adayı M. Mesut Özakcan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Hekimoğlu Kıraathanesi'nde mahalle halkı ile bir araya gelen Başkan Özakcan, "İlçemizde kamuoyu araştırmaları yaptırdık. Gördük ki kurucu başkanı olduğum Efeler Belediyesi'nde geride bıraktığımız 5 yıllık sürede çok yüksek bir memnuniyet ve güven oluşturduk. Belediye başkanı Aydın'da bir kişinin isteği üzerine değil 209 bin seçmenimizin vereceği karar ile seçilecek. Geldiğimiz noktada sorunsuz bir şekilde görev ve sorumluk alanında bulunan hizmetleri sorunsuz yerine getiren, vatandaşlarımızda büyük memnuniyet oluşturan bir belediye haline geldik. Muhtarlarımız ile iş birliği yaparak belediye imkanlarımızı en verimli şekilde kullanıp tüm mahallelerimize eşit bir şekilde hizmet ettik" dedi.

Başkan Özakcan'ın ardından konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Sıraç Birol, "Ben Mesut bey döneminde çok huzurlu bir muhtarlık dönemi geçirdim. Belediye ile hiçbir sorun yaşamadım. Başkanımız ile ne zaman görüşsek bizzat not alarak mahallemizin sorunlarının giderilmesi için hemen ekipleri yönlendirdi. Başta başkanımız olmak üzere tüm personeline çok teşekkür ediyorum. Mesut bey bizim ağabeyimiz. Kendisinin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" diye konuştu.

Mahallede ikamet eden bir vatandaş, Başkan Özakcan'a bugüne kadar yaptığı hizmetler başta olmak üzere düzenlenen Bursa- Çanakkale Kültür Gezisi için teşekkür ederek, " İzmir'den ikametimizi Efeler'e aldırdık. Tüm çocuklarım ve ben size oy vereceğiz. Çok şahane bir turdu. Bizler için canlarını veren dedelerimizi, ninelerimizi ziyaret ettik. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Efeler, Mimar Sinan, Politika
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