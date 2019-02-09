Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Pazarcı Esnafının Sofrasına Konuk Oldu

Başkan Özakcan Pazarcı Esnafının Sofrasına Konuk Oldu

1 saat önce

Demokrat Parti (DP) adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efekent Pazarı ziyaretinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özakcan Pazarcı Esnafının Sofrasına Konuk Oldu, System.String[]
Demokrat Parti (DP) adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efekent Pazarı ziyaretinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumartesi günleri Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan Efekent Pazarı'nı ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a sandıkta da beraberiz diyen vatandaşlar, "Siz bizim Mesut Abimiz, Mesut Babamızsınız. Sana yapılan haksızlıkların hepsini biliyoruz. Sen yüreğimizdesin. Yüreğimizle nasıl seninle berabersek sandıkta da beraber olacağız" diyerek sevgi ve desteklerini ifade ettiler.

Pazarcı esnafı ziyaretinde kahvaltı yapan gençler Başkan Özakcan'ı mütevazi sofralarına davet ettiler. Gençleri kırmayan Demokrat Parti adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan çay ve gözleme eşliğinde pazarcı esnafı gençlerle sohbet etti. Hiçbir siyasi parti, dil, din, ırk, mezhep ayırmadığı için Başkan Özakcan'ın toplumun tüm kesimlerince takdir edildiğini ve sevildiğini söyleyen gençler," İnsan gibi insansınız Başkanım. Efelerde yaşayan vatandaşlar mutluysa bunun sebebi sizsiniz. Yani, vatandaş mutlu çünkü Başkanımız Mesut" dediler.

Balıkköy Mahallesi'nde yetiştirdiği ürünleri satmak için pazara gelen bir kadın Aydın şivesi ile, " Eski gıratımıza gelivemişin gari demi? Eyi etmişin. Esgi gırat seninen şahlanıvecek gari" diyerek Başkan Özakcan'a sevgisini ve desteğini dile getirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:25:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Pazarcı Esnafının Sofrasına Konuk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]