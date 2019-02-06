Başkan Özakcan Pazarda Esnaf ve Vatandaşı Dinledi

31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Salı Pazarı'nda vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Salı Pazarı'nda vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Göreve geldiği günden beri sürekli esnafı ziyaret eden Başkan Özakcan, " Yeter! Artık Söz Efeler Halkının" diyerek vatandaşlardan destek istedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a Salı Pazarı ziyaretinde eşi Gülay Özakcan, Demokrat Parti(DP) İl Başkanı Serhat Emanet ile DP İl Kadın Kolları Başkanı Neriman Arat ve Demokrat Partililer eşlik etti.



Göreve geldiği günden beri koltuktan değil, yerinden sorun ve talepleri dinleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, önümüzdeki 31 Mart Yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olduğunu vatandaşlara bire bir kendisi duyurdu. Ziyareti sırasında Başkan Özakcan, pazarcı esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek gerekli birim amirlerine talimat vererek sorunları çözdü.



Vatandaşın yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Başkan Özakcan'a Gölhisar Mahallesi'nde yaşayan bir pazarcı esnafı," Başkanım içiniz rahat olsun, biz arkanızdayız. Sizin gibi dürüst bir başkanın kıymetini bilmeyenler utansın. 31 Mart ta kıratın böğrüne mührümüzü basacağız" diye bağırarak, Başkan Özakcan ile gönül birliği içerisinde olduklarını söyledi.



Pazarcı esnafına hayırlı işler dilerken alışveriş yapan vatandaşlara da hayırlı pazarlar dileyen Başkan Özakcan," Vatandaşlarımızda oluşturduğumuz memnuniyet ve güven duygusu bizleri mutlu ediyor. Demokrat Parti'den aday olduğumu bire bir anlatmak için Pazar yerlerimizi ziyaret ediyorum. Ama görüyorum ki vatandaş bunu çoktan öğrenmiş, bize yapılan haksızlıkları görmüş. Anlıyoruz ve inanıyoruz ki Efeler 1 Nisan sabahı yine mesut olacak" dedi. - AYDIN

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