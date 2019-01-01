Başkan Özakcan, Personelin Yeni Yılını Kutladı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, her yıl olduğu gibi belediye müdürlüklerine bağlı birimleri tek tek ziyaret ederek personelinin yeni yılını kutladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, her yıl olduğu gibi belediye müdürlüklerine bağlı birimleri tek tek ziyaret ederek personelinin yeni yılını kutladı.



Personellerle tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutlayan Başkan Özakcan, 2019 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. 2018 yılının son mesai gününde Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan belediye müdürlüklerine bağlı birimleri tek tek ziyaret etti. Başkan Özakcan, tüm personelle tek tek tokalaşarak yeni yılını kutladı. Başkan M. Mesut Özakcan'a Başkan Yardımcıları Belgin Alpdoğan, O. Derya Tıkır, Ali Seydi Koca ve Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş eşlik etti.



Efeler Belediyesi'nde görev yapan tüm personelin Efeler'in gelişimi ve değişimi için özveriyle çalıştığını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan," Yaşadığımız sevinçleriyle, üzüntüleriyle hep birlikte bir yılı daha geride bıraktık. Efeler Belediyesi olarak takdir toplayan, memnuniyet yaratan işlere imza attık. Geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak, vatandaşlarımıza sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda en iyi hizmeti vermenin huzuru içerisindeyiz. Gerçekleştirilen hizmetler ve yaşanan bu gelişmeler planlı ve iş birliği içerisindeki çalışmalarımızın bir ürünüdür. Belediyemizin her faaliyetinin arkasında 'Efeler Belediyesi Ailesi'nin bireylerinin imzası var. Bu vesileyle yeni yılın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ailenizle ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!