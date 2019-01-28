Son Dakika Haberleri: Başkan Özaltun'dan Gembos Yolu Açıklaması

Başkan Özaltun'dan Gembos Yolu Açıklaması

57 dakika önce

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Gembos Yolu projesi için verdiği müjdeyle ilgili olarak, "Altın dönemde, altın bir proje daha inşallah hizmete girecek.

Başkan Özaltun'dan Gembos Yolu Açıklaması, System.String[]
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Gembos Yolu projesi için verdiği müjdeyle ilgili olarak, "Altın dönemde, altın bir proje daha inşallah hizmete girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da katıldığı toplu açılış töreninde kamuoyunda Gembos Yolu olarak bilinen, tamamlandığında Konya'yı Antalya'ya en kısa yoldan bağlayacak karayolu projesine değindi.

Erdoğan, Konya'nın yanı sıra Antalya'da da dört gözle devreye gireceği günü beklenen projeyle ilgili olarak müjde vererek, "Kamuoyunda Gembos Yolu olarak bilinen, Konya'yı Antalya'ya bağlayacak yolda inşa ettiğimiz Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayacak projeyi inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz." diye konuştu.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir ve Derebucak bölgesinin de merakla beklediği projeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, verdiği müjdeden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan'ın talimatıyla başlayan projede yürütülen hummalı çalışmalarda artık sona yaklaşıldığını vurgulayan Özaltun, "Altın dönemde, inşallah altın bir proje daha devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Özaltun, AK Parti iktidarları döneminde Beyşehir'in devlet yatırımları yönünden de pek çok kazanım elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de devreye girmesinin ardından Yeni Konya-Antalya Karayolu olarak adlandırdığımız ama bölgede Gembos Yolu olarak bilinen Ulaştırma Bakanlığı projesidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya (Gembos) yolunun bitiriliş müjdesi bölgemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Murat Özaltun, Beyşehir, Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Güncel
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