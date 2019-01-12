Son Dakika Haberleri: Başkan Özaltun'dan Rektör Zorlu'ya Ziyaret

Başkan Özaltun'dan Rektör Zorlu'ya Ziyaret

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cem Zorlu'yu ziyaret etti.

Başkan Özaltun'dan Rektör Zorlu'ya Ziyaret, System.String[]
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cem Zorlu'yu ziyaret etti.

Özaltun, kendisine eşlik eden bazı meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte makamında ziyaret ettiği Rektör Prof.Dr.Zorlu'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Rektör Prof.Dr. Zorlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özaltun ziyaret sonunda kendisine günün anısına tarihi Eşrefoğlu Camisi minyatür çalışmasını hediye etti.

Özaltun ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, "Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile atanan Cem Zorlu Beyi ziyaret ettik, yeni görevlerinde başarılar diledik. Bizlere eşlik eden gönül insanları; Muhtarlar Dernek Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanımız, Beyşehir İHH Başkanımız, Beyşehir Birliği Göl, Doğa ve Çevre koruma Dernek Başkanımız ve Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Cem Zorlu, Konya, Beyşehir, Rektör, Güncel
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