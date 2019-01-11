Başkan Özaltun Görevdeki 5 Yıllını Değerlendirdi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçede tarihe geçecek hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçede tarihe geçecek hizmetlere imza attıklarını söyledi.





Başkan Özaltun, Beyşehir Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, görev dönemi içerisinde yürüttükleri çalışma ve hizmetleri anlattı.



"Beyşehir'de son 5 yılda tarihe geçecek hizmet ve yatırımlar yaptık" diyen Özaltun, şöyle devam etti:



"Huğlu'daki vatandaşlarımızın ne zaman anahtar teslimi yapılacak diye serzenişleri vardı. Bugün itibariyle Allah'a şükürler olsun ki Huğlu Mahallemizde anahtar teslimlerine TOKİ Başkanlığı tarafından başlanılmış oldu. Göreve geldikten sonra hep hemşerilerimizle, mahalle muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla sık sık toplantılar yaparak, istişare ederek bu hizmetleri gerçekleştirdik.



Ben değil biz



Bugüne geldiğimizde, arkadaşlarımıza bir çalışma yapın, 67 mahalle muhtarını arayın, daha neler yapılabileceği konularında hem önümüzdeki süreci bir değerlendirme, hem de yapılan eksikleri görme adına ama şükürler olsun ki, bir Kurucuova örneği verecek olursak, 'yapılmadık neler var orada' dediğimizde, 'Başkanım yapılacak her şeyi yaptınız' dediler. Ben değil, biz yaptık dedim. Sadece Kurucuova değil, Dumanlı'ya gidelim, Kuşluca Mahallemize gidelim, Yazyurdu'na gidelim en ücra noktadaki mahallelerimize bile gittiğimizde gerek yollar konusunda, gerek park ve çevre düzenlemeleri, cami ve ibadethanelerin bakım onarım ve düzenlenmeleri ile diğer hizmetler noktasında gerçekten dönemimizde tarihe geçecek hizmetler yaptığımızı görüyoruz."

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