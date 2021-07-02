Hakkari'de AK Parti İl Başkanı Özbek gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari'de AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, gazetecilerle bir araya geldi.

Parti binasından düzenlenen programda konuşan Özbek, herkesi kucaklayan bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özbek, "Bizim gibi düşünen, düşünmeyen herkese kapımız açık. İnsanımıza hizmet için varız. Milletin sözde değil özde hizmetkarıyız. Rabbim bizi, Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza karşı mahcup etmesin. Halkımızla beraber hep birlikte bu görevi yürüteceğiz. Hepimiz Hakkari için el ele verip çalışacağız." diye konuştu.